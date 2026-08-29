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Aydınlı çocuklar eğitim ve eğlenceyle dolu bir yaz geçirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerinde binlerce çocuk branşlarda eğitim aldı; yüzme kursuna katılan binden fazla öğrenci sertifika aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınlı çocuklar eğitim ve eğlenceyle dolu bir yaz geçirdi

yaz dönemi etkinlikleri sonuçlandı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Dönemi Etkinlikleri bu yıl da çocukların yaz tatilini verimli geçirmesine olanak sağladı. Etkinlikler kapsamında binlerce çocuk, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik onlarca branşta eğitim aldı; hem sportif hem kültürel aktivitelerle geçen programlar aileler tarafından ilgi gördü.

etkinlik kapsamı:

Programlarda resim, müzik, spor gibi çeşitli alanların yanı sıra yüzme kursları da yer aldı. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde temel beceriler kazandı; çalışmaların hedefi çocukların yazı hem eğlenerek hem öğrenerek geçirmesini sağlamaktı.

yüzme kursları ve tören:

Binden fazla öğrenci yüzme eğitimine katıldı ve yaz boyunca su güvenliği ile temel yüzme tekniklerini öğrendi. Eğitimlerini tamamlayan minikler, Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende katılım belgelerini aldı; küçük yüzücüler öğrendiklerini sergileyerek ailelerine gurur dolu anlar yaşattı.

başkanın değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliklerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın geleceğe attığı her adımda yanlarındayız; onların gülüşü bizim en büyük mutluluğumuz. Hizmetlerimiz ve projelerimizle her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz". Veliler de çocuklarının tatillerini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAZ DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİNLERCE ÇOCUK FARKLI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAZ DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BİNLERCE ÇOCUK FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM ALIRKEN, BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YÜZME ÖĞRENEREK YAZ TATİLİNE KEYİF KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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