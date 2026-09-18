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Aydınlı hemsballcılar Muğla'da çıkış yaptı: 24 madalya ve 7 kupa

10-13 Eylül 2026'da Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Gençler-Büyükler Hemsball Şampiyonası'nda Aydın sporcuları 24 madalya ve 7 kupa kazandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydınlı hemsballcılar Muğla'da çıkış yaptı: 24 madalya ve 7 kupa

turnuva ve genel başarı:

Muğla'da 10-13 Eylül 2026 tarihlerinde Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 3. Gençler-Büyükler Ferdi-Çiftler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları farklı yaş ve kategori gruplarında önemli dereceler elde etti. Kulüp, ferdi ve çiftler müsabakalarında toplam 24 madalya ve 7 kupa kazanarak ilin başarısını yukarı taşıdı.

ferdi müsabaka sonuçları:

Genç Kızlar-B kategorisinde Elif Kaya, Genç Kızlar-A kategorisinde Ecrin Sena Devran ve Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay ikinci oldu. Büyük Kızlar kategorisinde Berçe Ece Onay ile Fatmagül Akbulut Türkiye birinciliği elde etti. Genç Erkekler-A kategorisinde Mesut Balcı ikinci, Kemal Doruk Baykara birinci olurken, Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Güvenç Türkiye üçüncüsü oldu.

çiftlerde öne çıkan eşleşmeler:

Çiftler mücadelelerinde Aydınlı sporcular çeşitli kategorilerde derece aldı. Genç Kızlar-B'de Tusem Balcı ve Elif Kaya Türkiye ikincisi oldu. Genç Kızlar-A'da Emine Ebrar Altınbaş ve Ecrin Sena Devran Türkiye dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Fatma Gül Akbulut ve Ece Berçe Onay Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Erkeklerde Genç Erkekler-B kategorisinde Emir Balın ve Harun Hekimoğlu Türkiye birincisi olurken, Genç Erkekler-A'da Mesut Balcı, Doruk Baykara ve Demir Kıvanç Keskin Türkiye ikinciliği elde etti. Büyük Erkekler kategorisinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün birinci takımı Lütfi Hıdış ve Efe Güvenç ile Türkiye üçüncülüğü elde edilirken, Yiğit Güvenç ve Mehmet Can Özdem'den oluşan ikinci takım Türkiye dördüncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörlerin tebrik edildiği belirtildi. Açıklamada, kazanılan 24 madalya ve 7 kupanın sporcuların azmi, disiplinli çalışmaları ve takım ruhunun bir göstergesi olduğu vurgulanarak, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

MUĞLA’DA DÜZENLENEN 3. GENÇLER-BÜYÜKLER FERDİ-ÇİFTLER HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE...

MUĞLA’DA DÜZENLENEN 3. GENÇLER-BÜYÜKLER FERDİ-ÇİFTLER HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, FARKLI YAŞ VE KATEGORİLERDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE AYDIN’I BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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