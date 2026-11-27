Aydınlı oryantiring sporcusu Ecrin Gül Ordu Türkiye üçüncüsü oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası U14 1. Kademe yarışmasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ecrin Gül Ordu, K12 B kategorisinde önemli bir başarı elde ederek 3’üncü oldu.

şampiyonanın kapsamı:

Yarışma, 34 farklı ilden gelen 92 kulüp ve bin 84 sporcunun katılımıyla yürütüldü. Aydın’dan organizasyona 20 sporcu katıldı ve farklı kategorilerde mücadele etti. U14 1. Kademe formatı içinde K12 B kategorisinde dereceye giren Ecrin, kulübünü ve ilini başarıyla temsil etti.

ziyaret ve kutlama:

Şampiyona sonrasında başarılı sporcu Ecrin Gül Ordu, duyduğu sevinci paylaşmak üzere Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepeyi makamında ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe, dereceye giren sporcuyu tebrik ederek ilerleyen yarışmalarda başarılar diledi ve sporcunun başarısının il sporuna olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTRİNG ŞAMPİYONASINDA U14 1. KADEME YARIŞMASINDA K12 B KATEGORİSİNDE AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU ECRİN GÜL ORDU 3’ÜNCÜ OLDU.