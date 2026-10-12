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Aydınlıkevler'de çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde tadilat sırasında çıkan çatı yangını, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydınlıkevler'de çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydınlıkevler'de çatı yangını kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın çatı katında, iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı ve bina sakinlerini tahliye etti. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni ve olası can veya mal kaybına ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 9 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN 1 SAATLİK...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 9 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN 1 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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