Aydınspor kadrosunu güçlendiriyor: Duran Adagümeli yeniden takımda

Aydınspor kadrosunda devam kararı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu güçlendirme adımlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Türkel koordinasyonunda 'şampiyonluk' parolasıyla gerçekleştirilen ilk antrenmanın ardından, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeniden anlaşma sağlandı.

Antrenman ve hedefler:

Kulüp, yeni sezon öncesi hem fiziksel hazırlıkların hem de takım uyumunun öncelikli olduğunu belirtiyor. İlk idmanda ortaya konan atmosfer ve yönetimin 'şampiyonluk' hedefi, transfer politikasında deneyimli isimlere öncelik verildiğini gösterdi.

Kulübün açıklaması:

"Geçen sezon siyah-beyazlı formamızla Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden futbolcumuz Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanmıştır. Adagümeli’ye yeniden hoş geldin diyor, Aydınsporumuzun başarısı için ter dökeceği yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz"

(ARŞİV FOTO) - BÖLGESEL AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN AYDINSPOR, GEÇEN SEZON SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYEN DURAN ADAGÜMELİ İLE YENİ SEZON İÇİN YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI.