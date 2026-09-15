Aydıntepe şeker fasulyesinde tarlada koruma ve üretim denetimi

Saha denetimi yapıldı:

Coğrafi işaret tescilli Aydıntepe şeker fasulyesi üretim alanlarında gerçekleştirilen saha denetiminde, fasulyenin gelişim durumu ve tescil kapsamındaki üretim kriterlerine uygunluğu yerinde incelendi.

Denetimde değerlendirilen noktalar:

Tarla kontrollerinde tohum seçimi, ekim koşulları, bakım uygulamaları ve ürünün fenolojik gelişimi ele alındı. Denetim ekibi, özellikle ürünün özgün özelliklerinin korunması ve coğrafi işaret kriterlerine uygun üretimin sağlanmasına odaklandı.

Katılımcılar ve saha uygulamaları:

Denetim, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Gül, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve Ziraat Mühendisi Cansu Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında sahadaki uygulamalar gözlemlenip not alındı ve üretimin geliştirilmesine yönelik uygulamalar sahada takip edildi.

Yetkililer, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan fasulyenin özgün özelliklerinin korunması ve üretimin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi için üretim alanlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin devam edeceğini bildirdi.

AYDINTEPE ŞEKER FASULYESİ TARLADA DENETLENDİ