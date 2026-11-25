Restorasyon çalışmaları ve ihale süreci:

Aydıntepe Yeraltı Şehri, yaklaşık 6 yıldır ziyarete kapalıydı. Yapılan toplantıda projenin ihale aşamasına geldiği, daha önce yaşanan ödenek sorunlarının giderildiği ve uygulama takviminin şekillendirildiği bildirildi. Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve belediye meclis üyelerinin katıldığı görüşmede, projenin kapsamı ve uygulama sürecine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Sismik araştırmalar ve bilimsel çalışmalar:

Restorasyon öncesinde yaklaşık 3 yıldır yürütülen sismik ve bilimsel araştırmaların, uygulama yaklaşımını belirlemede temel oluşturduğu vurgulandı. Toplantıda, elde edilen bulguların yapının taşıyıcı özellikleri ve korunma önlemleri açısından yol gösterdiği; bunun restorasyon sürecinde güvenlik ve özgünlüğün korunması için kullanılacağı ifade edildi.

Turizm potansiyeli ve bölgesel etkiler:

Projenin tamamlanıp Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin yeniden ziyarete açılmasının, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmesi ve Bayburt tanıtımına olumlu katkı sunması bekleniyor. Yerel yönetimler, ihale sürecinin ardından uygulama, denetim ve ziyaretçi yönlendirme altyapısına ilişkin adımların atılacağını bildirdi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ihale ve uygulama süreçlerinin takip edilmesi, bilimsel verilerle uyumlu bir restorasyon yapılması ve yapı bütünlüğünün korunması öncelikler arasında yer aldı.

AYDINTEPE YERALTI ŞEHRİ’NİN RESTORASYON SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ