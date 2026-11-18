Aydıntepe'de kampanya sona erdi:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yürütülen 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı. Çalışmalar son olarak ilçe merkezi mahalleleri olan Kale, Ahmet Yesevi, Yakutiye ve Hacı Aliefendi bölümlerinde yoğunlaştırıldı ve tüm planlanan hedeflere ulaşıldı.

Kapsam ve uygulama:

Kampanya kapsamında ilçe genelinde 23 köy ve 4 mahalledeki büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulandı. Veteriner hekimler tarafından yapılan aşılamalarla eş zamanlı olarak buzağı küpeleme ve programlı aşılama faaliyetleri de saha çalışmalarına dahil edildi.

Katılım ve teşekkür:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da çalışmalar sırasında sahada bulunarak uygulamaları takip etti. İlçe müdürlüğü, hayvan sağlığının korunmasına katkı sunan muhtarlara ve duyarlılık gösteren yetiştiricilere teşekkür ederek üreticilere sağlıklı ve bereketli bir sezon diledi.

AYDINTEPE’DE 23 KÖY VE 4 MAHALLEDE ŞAP AŞILAMASI TAMAMLANDI