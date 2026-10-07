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Aydıntepe’de din görevlileri sahadaki uygulamaları ve talepleri değerlendirdi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen toplantıda Kaymakam Deniz Yıldırım ile İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din hizmetleri ve personel talepleri ele alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 08:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydıntepe’de din görevlileri sahadaki uygulamaları ve talepleri değerlendirdi

Toplantının kapsamı:

Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetlerinin mevcut durumu ele alınırken saha uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Deniz Yıldırım, İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu ve müftülük personeli katıldı.

Saha çalışmaları ve din görevlilerinin talepleri:

Oturum sırasında din görevlilerinin sahadaki çalışmaları, karşılaştıkları uygulama zorlukları ile öneri ve talepleri dinlendi. Katılımcılar, hizmetlerin daha etkili yürütülmesi için pratik çözüm önerileri paylaştı ve saha deneyimlerine dayalı değerlendirmelerde bulundu. Görüş ve öneriler not alınarak değerlendirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası vurgusu:

Toplantı vesilesiyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası da anıldı; din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik eden önemli bir görev üstlendiği vurgulandı. Yetkililer, din görevlilerinin çalışmalarında başarı dileklerini iletti ve emeklerinin takdir edildiğini belirtti.

Toplantı, ilçede yürütülen din hizmetlerinin sistemli bir biçimde değerlendirilmesi ve din görevlilerinin görüşlerinin yetkililerce doğrudan alınması bakımından önemli bir zemin oluşturdu.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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