Aydıntepe'de öğrenciler ilköğretim haftasını bahçe sınıfıyla kutladı

Aydıntepe'de ilköğretim haftası programı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İlçe Emniyet Amir V. Komiser Cengiz Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve veliler katıldı.

Okul içi gösteriler ve kutlama:

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, okul korosu şarkılar seslendirdi ve Hacivat ile Karagöz orta oyunu başta olmak üzere çeşitli tiyatro gösterileri sahnelendi. Programa katılanlar, öğrencilerin hazırladığı performansları ilgiyle izledi. Kaymakam Deniz Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bahçe sınıfı açılışı ve etkinlikleri:

Programın ardından protokol, Aydıntepe Anaokulu'na geçerek kurum bünyesinde oluşturulan bahçe sınıfı'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde kurdele kesildi ve yeni eğitim alanı gezildi. Bahçe sınıfında fidan dikimi ile boyama çalışmaları yapıldı; minik öğrenciler doğayla iç içe tasarlanmış alanda çeşitli etkinliklere katıldı ve uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

AYDINTEPE’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI