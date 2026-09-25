Aydıntepe'de tarlalar sarıya döndü: ayçiçeği hasadında kuruma ve kayıp uyarısı

Aydıntepe'de hasat başladı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ayçiçeği hasadı sezonu açıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi tarlalarda yaptıkları incelemelerle üreticilere uygulamalı ve teknik bilgiler verdi.

Tarla kontrolü ve saha çalışması:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personelin katılımıyla Aşağıkırzı köyünde üretici Fikret Şahinoğlu'na ait yaklaşık 350 dekar alanda tarla kontrolü gerçekleştirildi. İncelemelerde ayçiçeği tablalarının olgunluk ve kuruma durumu ile hasat yöntemi detaylı şekilde değerlendirildi.

Hasat yöntemi ve kurutma süreci:

Kontrollerde, olgunlaşan tablaların bitkiden kesilerek tarlada kurumaya bırakıldığı belirtildi. Bitkiler yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra biçerdöverle dane hasadının yapılacağı aktarıldı. Ekipler, tarlada kurumaya bırakma uygulamasının dane nemi ve hasat verimi açısından izlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Üreticilere, hasat zamanı, kuruma süreci ve dane kayıplarının en aza indirilmesi konularında pratik öneriler verildi. Hasat sırasında meydana gelebilecek kayıpları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususlar teknik ekiplerce üreticilerle paylaşıldı.

Yerelde yapılan bu denetim ve bilgilendirme çalışmaları, üretimin kalitesini ve verimini korumaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

AYDINTEPE’DE AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI