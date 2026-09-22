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aydo’da mavi listeye sanayi cephesinden birlik mesajı

Gökhan Maraş liderliğindeki Mavi Liste, Altınöz, Algür, Naz-Ar ve İŞHES temsilcileriyle buluştu; AYSO üyelerinden tam destek ve güçlü projeler sözü aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Emre Koç

aydo’da mavi listeye sanayi cephesinden birlik mesajı

ziyaretler ve sanayi temsilcileri:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş öncülüğündeki Mavi Liste'ye sanayi sektöründen gelen destek açıklamaları sürüyor. Maraş ve ekibi, saha ziyaretlerini aralıksız sürdürerek AYSO üyeleriyle bir araya geldi ve büyük ilgiyle karşılandı.

Ekibin son ziyaretleri arasında Altınöz Tarım Makinaları, Algür Süt Ürünleri, Naz-Ar Pompa Ve Arıtma Sitemleri ile İŞHES Enerji A.Ş. yer aldı. Firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Mavi Liste'ye yönelik destek açıklamaları öne çıktı ve üyeler Maraş ile ekibinin yanında olduklarını belirtti.

üyelerin beklentileri ve Maraş'ın projeleri:

Toplantılarda sanayicilerin beklenti ve talepleri dinlendi; Maraş ve ekibi yeni dönem projelerini anlatarak Aydın sanayisinin geleceğine ilişkin hedeflerini paylaştı. Görüşmeler samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşti, AYSO üyeleri liderliğindeki Mavi Liste'ye tam destek vereceklerini açıkladılar.

Maraş, desteklerinden dolayı firma temsilcilerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Ortak akıl ve istişare anlayışıyla Aydın sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik projelerimizi kararlıkla hayata geçireceğiz. Aydın sanayisinin daha da güçlü bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmeler, Maraş ve ekibinin AYSO üyeleriyle yakın temasını sürdürdüğünü ve seçim sürecinde sanayi kesiminin taleplerini gündemin ön sıralarına taşıyacağını gösterdi.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’IN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ MAVİ LİSTE’YE...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ’IN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ MAVİ LİSTE’YE SANAYİ SEKTÖRÜNDEN DESTEK AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR. FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN AYSO ÜYELERİ, MARAŞ VE EKİBİNİN YANINDA OLDUKLARINI BELİRTEREK MAVİ LİSTE’YE TAM DESTEK VERDİKLERİNİ BELİRTTİLER.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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