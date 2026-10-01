Ayı, Munzur Vadisi'nde köpeklerin havlamasına aldırış etmeden yemeğini yedi

Görüntüler kamp alanında kaydedildi:

Tunceli Munzur Vadisi'nde bulunan Halbori Gözeleri'nde kamp yapan vatandaşlar gece saatlerinde sıra dışı bir anla karşılaştı. Kamp alanına gelen bir ayı, çevresindeki köpeklerin sürekli havlamasına aldırış etmeden sakin bir şekilde yiyeceğini yemeye devam etti.

O anlar, kampçılardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu, köpeklerin havlamalarının ayının davranışını değiştirmediği görülüyor. Kayıtlarda ayının gerginlik göstermeden yemeğine odaklandığı dikkat çekiyor.

Bölge sakinlerinin gözlemleri:

Bölgede yaşayanlar, ayıyı daha önce de gördüklerini ifade ederek hayvanın insanlara alışkın olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar, ayının zaman zaman yaşam alanlarına yakın noktalarda görüldüğünü ve bu nedenle kampçılar ile bölge sakinlerinin tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Görüntüler, vahşi yaşam ile insan etkinliklerinin kesiştiği alanlarda karşılaşılan alışılmış dışı anlara dair somut bir örnek sunuyor. Kampçılar tarafından kaydedilen kayıt, bölgedeki gözlemlerin doğrulanmasına katkı sağladı ve sosyal medyada ilgi gördü.

TUNCELİ'DE KÖPEKLERİN HAVLAMASINA ALDIRMADAN SAKİNCE YEMEĞİNİ YİYEN AYININ RAHAT TAVRI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ