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Ayna çerçevesi çözümü: 11 yıllık cinayet JASAT tarafından aydınlatıldı

JASAT, 2015'te Manisa'da yol kenarında cesedi bulunan Meral Babacan olayını, olay yerinde bulunan otomobil ayna çerçevesi izini takip ederek aydınlattı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayna çerçevesi çözümü: 11 yıllık cinayet JASAT tarafından aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timi, yıllar sonra çözüm getirdi

İçişleri Bakanlığı, 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde cesedi bulunan genç kadın vakasının, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalarla aydınlatıldığını açıkladı. Olayın maktulü Meral Babacan olarak kayıtlara geçti; o tarihte faili belirlenememişti.

Olay ve ilk soruşturma:

2015’teki ilk incelemelerde olay yerinde tek fiziki delil olarak bulunan plastik bir parça, dosyanın yeniden ele alınmasına yol açtı. Yapılan ön değerlendirmede bu parçanın bir otomobilin yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordine çalışma talebi çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yeniden işlendi.

Delillerin teknik incelenmesi ve KGYS çalışmaları:

JASAT uzmanları, ayna çerçevesi detayından hareketle olay gününe ait kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarını saniye saniye inceleyip zaman-mesafe ölçümleri yaptı. Bu analizler, maktulün otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğünü ve olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın kaza saatinde bölgeden geçtiğini gösterdi.

Takip çalışmaları sonucu söz konusu aracın 2017 yılında Şanlıurfa’da başka bir kişiye satıldığı belirlendi. Mevcut araç sahibiyle yapılan görüşmede aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı; bu bulgu ekiplerin şüpheliye ulaşmasında yön gösterdi.

Operasyon ve hukuki süreç:

Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç. isimli şüpheli, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakanlığın açıklamasında, JASAT ekiplerinin faili meçhul olayları geriye dönük olarak yeniden ele aldığı ve oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları aydınlatmaya devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı paylaşımında ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve ekiplere teşekkür edilerek çalışmalar takdir edildi.

İçişleri Bakanlığı: &quot;JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayı ile aydınlattı&quot;

İçişleri Bakanlığı: "JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayı ile aydınlattı"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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