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Aynı caddede peş peşe iki kaza: araçlar refüjde ağaç ve direğe çarptı

Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda birkaç dakika arayla meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı, araçlar refüjde ağaç ve direğe çarptı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aynı caddede peş peşe iki kaza: araçlar refüjde ağaç ve direğe çarptı

kaza anı ve ilk müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz-Mendirek yolunda, aynı cadde üzerinde birkaç dakika arayla iki ayrı kaza meydana geldi. İlk kazada, Boğaz-Mendirek istikametinden Manavgat yönüne seyreden Ezgi S.'nin kullandığı 07 AKM 398 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj bordürüne ardından refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Ezgi S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ikinci kaza ve yaralıların durumu:

İlk kazaya yaklaşık 200 metre mesafede, birkaç dakika sonra gerçekleşen ikinci olayda Neriman Ç.'nin kullandığı 07 LEC 77 plakalı otomobil yine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin sol ön tekeri koparken araç içinde bulunanlar yaralandı.

İkinci kazada sürücü Neriman Ç. ile araçtaki yolcu Hülya B. için de 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti; her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Her iki kaza sonucu toplam 3 kişinin yaralandığı; kazaların kısa aralıklarla, aynı cadde üzerinde gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

Aynı caddede birkaç dakika içinde 2 ayrı kaza

Aynı caddede birkaç dakika içinde 2 ayrı kaza

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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