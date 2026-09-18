Aynı çatı altında: çocukluk koridorlarından acil servise doktor olarak dönüş

Hastaneye hekim olarak dönüş:

Antalya'nın Finike ilçesinde, 26 yaşındaki Eylül Uçal, tıp fakültesini tamamladıktan sonra girdiği kura sonucu pratisyen hekim olarak Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne atandı. Bu atama, yıllardır aynı hastanede çalışan annesi ve babasının yanında görev yapma fırsatı sunması nedeniyle hem aile hem de hastane çalışanları için duygusal bir an oldu.

Atama süreci ve çocukluk anıları:

Pratisyen Hekim Eylül Uçal, atama sonuçlarının açıklanma anını ve çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı: 'Atama sonuçları açıklandığında annem benden önce davranıp aradı. Telefonda sevinçten ağlıyordu; onun sesini duyunca birlikte duygusal anlar yaşadık ve gözyaşlarımızı tutamadık.' Eylül, anne ve babasını nöbette ziyaret ettiği koridorlarda büyüdüğünü, hekimleri hayranlıkla izlediğini ve beyaz önlüğü giymek için çok çalıştığını belirtti.

Girdiği kura sonucunda aileyle aynı hastanede göreve başlamasının, yılların emeğinin ve ortak hayalin somutlaşması anlamına geldiğini vurgulayan Eylül, 'Şans yüzümüze güldü ve bugün burada birlikteyiz' diyerek duygularını özetledi.

Evde prenses, hastanede doktor hanım:

Finike Devlet Hastanesi'nde Sağlık Memuru olan İsa Uçal (53) ve Enfeksiyon Hemşiresi Fatma Uçal (50) çifti, kızlarının aynı kurumda hekim olarak görev almasının tarif edilemez bir gurur olduğunu söyledi. Aile, hastane ortamında resmi unvanlara uygun davranış sergilerken evde doğal aile ilişkilerinin devam ettiğini ifade etti: 'Hastanede kendisine tabii ki "Doktor Hanım" diyoruz; ama evimize döndüğümüzde o bizim canımız, prensesimiz.'

Ebeveynler, Eylül'ün tıp fakültesine başladığı ilk günden bu yana taşıdıkları umudu ve duaların gerçekleşmesinin getirdiği mutluluğu paylaştı. Kızlarının mesleğe adım atışını, aile içinde hem mesleki hem duygusal bir başarının ifadesi olarak gördüklerini belirttiler.

Kurum açısından değerlendirme:

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt, aynı hastanede uzun yıllardır çalışan personelin çocuğunun hekim olarak kurulmasına ilişkin duygularını şöyle aktardı: 'Kendi evladımızın büyüyüp okuduktan sonra yuvamıza geri dönmesi gibi bir his oldu.' Başhekim, bu gelişmenin hem kurum içindeki samimi çalışma ortamının göstergesi hem de hastane çalışanları için ayrı bir kıvanç kaynağı olduğunu ifade etti.

Hastane koridorlarında çocukken ailelerini ziyaret eden bir genç kızın, şimdi beyaz önlüğüyle aynı mekânda şifa dağıtıyor olması; hem çalışanlar hem de hasta yakınları açısından duygu yüklü ve anlamlı bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Finike Devlet Hastanesindeki bu birliktelik, yerel sağlık kurumlarında nesiller arası bağın ve mesleki yuvanın nasıl korunabildiğine dair somut bir örnek oluşturuyor.

İLK GÖREV YERİ OLARAK AİLESİNİN ÇALIŞTIĞI HASTANENİN ACİL SERVİSİNE ATANAN GENÇ DOKTOR, ÇOCUKLUK YILLARINDA ANNE VE BABASINI NÖBETTE ZİYARET ETTİĞİ KORİDORLARA BU KEZ HEKİM OLARAK DÖNEREK AİLESİNE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI.