Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Aynı çatı altında: çocukluk koridorlarından acil servise doktor olarak dönüş

26 yaşındaki Eylül Uçal, annesi ve babasının yıllardır görev yaptığı Finike Devlet Hastanesi acil servisine pratisyen hekim olarak atandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aynı çatı altında: çocukluk koridorlarından acil servise doktor olarak dönüş

Hastaneye hekim olarak dönüş:

Antalya'nın Finike ilçesinde, 26 yaşındaki Eylül Uçal, tıp fakültesini tamamladıktan sonra girdiği kura sonucu pratisyen hekim olarak Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne atandı. Bu atama, yıllardır aynı hastanede çalışan annesi ve babasının yanında görev yapma fırsatı sunması nedeniyle hem aile hem de hastane çalışanları için duygusal bir an oldu.

Atama süreci ve çocukluk anıları:

Pratisyen Hekim Eylül Uçal, atama sonuçlarının açıklanma anını ve çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı: 'Atama sonuçları açıklandığında annem benden önce davranıp aradı. Telefonda sevinçten ağlıyordu; onun sesini duyunca birlikte duygusal anlar yaşadık ve gözyaşlarımızı tutamadık.' Eylül, anne ve babasını nöbette ziyaret ettiği koridorlarda büyüdüğünü, hekimleri hayranlıkla izlediğini ve beyaz önlüğü giymek için çok çalıştığını belirtti.

Girdiği kura sonucunda aileyle aynı hastanede göreve başlamasının, yılların emeğinin ve ortak hayalin somutlaşması anlamına geldiğini vurgulayan Eylül, 'Şans yüzümüze güldü ve bugün burada birlikteyiz' diyerek duygularını özetledi.

Evde prenses, hastanede doktor hanım:

Finike Devlet Hastanesi'nde Sağlık Memuru olan İsa Uçal (53) ve Enfeksiyon Hemşiresi Fatma Uçal (50) çifti, kızlarının aynı kurumda hekim olarak görev almasının tarif edilemez bir gurur olduğunu söyledi. Aile, hastane ortamında resmi unvanlara uygun davranış sergilerken evde doğal aile ilişkilerinin devam ettiğini ifade etti: 'Hastanede kendisine tabii ki "Doktor Hanım" diyoruz; ama evimize döndüğümüzde o bizim canımız, prensesimiz.'

Ebeveynler, Eylül'ün tıp fakültesine başladığı ilk günden bu yana taşıdıkları umudu ve duaların gerçekleşmesinin getirdiği mutluluğu paylaştı. Kızlarının mesleğe adım atışını, aile içinde hem mesleki hem duygusal bir başarının ifadesi olarak gördüklerini belirttiler.

Kurum açısından değerlendirme:

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt, aynı hastanede uzun yıllardır çalışan personelin çocuğunun hekim olarak kurulmasına ilişkin duygularını şöyle aktardı: 'Kendi evladımızın büyüyüp okuduktan sonra yuvamıza geri dönmesi gibi bir his oldu.' Başhekim, bu gelişmenin hem kurum içindeki samimi çalışma ortamının göstergesi hem de hastane çalışanları için ayrı bir kıvanç kaynağı olduğunu ifade etti.

Hastane koridorlarında çocukken ailelerini ziyaret eden bir genç kızın, şimdi beyaz önlüğüyle aynı mekânda şifa dağıtıyor olması; hem çalışanlar hem de hasta yakınları açısından duygu yüklü ve anlamlı bir tablo olarak değerlendiriliyor.

Finike Devlet Hastanesindeki bu birliktelik, yerel sağlık kurumlarında nesiller arası bağın ve mesleki yuvanın nasıl korunabildiğine dair somut bir örnek oluşturuyor.

İLK GÖREV YERİ OLARAK AİLESİNİN ÇALIŞTIĞI HASTANENİN ACİL SERVİSİNE ATANAN GENÇ DOKTOR, ÇOCUKLUK...

İLK GÖREV YERİ OLARAK AİLESİNİN ÇALIŞTIĞI HASTANENİN ACİL SERVİSİNE ATANAN GENÇ DOKTOR, ÇOCUKLUK YILLARINDA ANNE VE BABASINI NÖBETTE ZİYARET ETTİĞİ KORİDORLARA BU KEZ HEKİM OLARAK DÖNEREK AİLESİNE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı
images

gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü