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Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti

Isparta Keçiborlu'ya bağlı Aydoğmuş köyünden 35 yaşındaki Naime ile 87 yaşındaki aynı isimli babaanne, torununun haberine dayanamayıp aynı gün vefat etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Naime Tekin, yaklaşık bir yıldır süren kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 7 Kasım Cumartesi günü hayatını kaybetti. Aynı adı taşıyan 87 yaşındaki babaanne Naime Tekin ise torununun acı haberine dayanamayarak aynı gün yaşamını yitirdi.

Defin ve aile bilgileri:

Babaanne Naime Tekin memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde toprağa verildi, torun ise Antalya'nın Serik ilçesindeki Kırbaş Mezarlığı'nda bugün defnedildi. Haberlerde, Naime Tekin'in evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

TORUN NAİME TEKİN

TORUN NAİME TEKİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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