Çorum'da aynı iş yerine arka arkaya ateş açıldı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesinde bulunan bir oto lastik tamirhanesi, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından bir gün arayla ikinci kez kurşunlandı. Olaylarda iş yeri sahibi Y.D. bugün gerçekleşen ikinci saldırıda vurularak yaralandı.

İddiaya göre, iş yeri önce dün gece saatlerinde ateş açılarak hedef alındı. Aynı adresteki iş yeri bugün yeniden silahlı saldırıya uğradı ve bu saldırıda iş yeri sahibi yaralandı. Saldırıların failleri henüz tespit edilemedi.

yaralının müdahalesi ve hastaneye sevki:

Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Y.D.'yi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

polis incelemesi ve arama çalışması:

Polis ekipleri saldırının ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturmanın detayları ve saldırıların nedeni yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.

OLAYIN ARDINDAN BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİS EKİPLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU.