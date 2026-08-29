Aynı tatamide iki kardeşten iki Türkiye şampiyonluğu

İzmir Fuar Kupası'nda kardeşlerin şampiyon günü

İzmir'de 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası'nda tatamiye çıkan kardeşler Meriç Ünal ve Mehmet Ünal kendi yaş ve kilo kategorilerinde birinciliğe ulaştı. Turnuva, farklı yaş ve kilo kategorilerinde sporcuların rekabetine sahne oldu.

Kategorilerdeki sonuçlar:

8 yaşındaki Meriç Ünal, 42+ kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı organizasyonda mücadele eden 9 yaşındaki Mehmet Ünal ise 44+ kilogram kategorisinde başarılı performans sergileyerek o kategoride de Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Aile ve antrenörlerin tepkisi:

İki kardeşin aynı turnuvada kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etmesi, ailede ve antrenörler arasında büyük sevinçle karşılandı. Elde edilen sonuçlar, hem kardeşlerin hem de ekibin hazırlık süreçlerinin olumlu bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Turnuvadaki başarı, genç sporcuların gelişimi ve saha tecrübesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Altın madalya kazanan her iki sporcu da ilerleyen yaş kategorilerinde rekabet etmeye devam edecek adaylar arasında sayılıyor.

ŞAMPİYON OLAN ÜNAL KARDEŞLER