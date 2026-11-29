etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek İçin Kürek Çekiyoruz" etkinliği, Kadınların Güçlendirilmesi Girişimi Derneği (IFWE) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, büyükelçilikler, yerel yönetimler, sendikalar, kadın örgütleri, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek dayanışmayı simgeleyen ortak bir eylemde bulundu.

Programa ILO, UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF ve FAO gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı. Farklı kurum ve kesimlerin bir arada hareket etmesinin, kadına yönelik şiddetle mücadelede üstlenilecek ortak sorumluluğu güçlendirdiği vurgulandı.

konuşmalar ve çağrılar:

Program, IFWE Başkanı Fulya Pınar Özcan ile UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Mariam Khanın açılış konuşmalarıyla başladı. Özcan, derneğin 2019'dan bu yana kadınların ve işçilerin güçlendirilmesi için çalıştığını belirterek, "IFWE" isminin Türkçedeki Eğer Biz anlayışını yansıttığını anlattı.

Özcan, katılımcılara yönelik çağrısında şunları söyledi: "Kadınların şiddetten ve korkudan uzak, eşit ve özgür, güvenli bir yaşam sürmesi tartışmasız bir insan hakkıdır." Ayrıca kürek sporunu, "bir teknenin ilerleyebilmesi için bireysel gücün yeterli olmadığı, birbirine güvenme, aynı ritmi yakalama ve ortak hedefe doğru birlikte hareket etme" biçiminde tanımlayarak bunun şiddetle mücadelede gerekli ortak iradeyi simgelediğini vurguladı.

Özcan tüm kurum ve şirketleri, şiddet ve taciz risklerini belirlemeye, etkili önleme mekanizmaları oluşturmaya ve hesap verilebilirliği sağlamaya davet etti. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin 190 sayılı sözleşmesinin uygulanmasının önemine dikkat çekti ve "şiddet ve tacize sıfır tolerans" ilkesinin somut uygulamalarla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Mariam Khan ise şiddetle mücadelenin kadınlar kadar erkeklerin de sorumluluğu olduğunu, erkeklerin şiddet karşısında sessiz kalmaması ve çevreleriyle konuşarak farkındalık oluşturması gerektiğini söyledi. Khan, birlikte hareket edildiğinde değişimin mümkün olduğu ve dayanışmanın yaygınlaştırılması çağrısını yineledi.

uygulama: kürek eğitimi ve ortak eylem:

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara kürek eğitimi verildi ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı. Eğitimde kürek sporunun gerektirdiği ortak ritim, karşılıklı güven ve koordinasyonun hem sporda hem de toplumsal mücadelede benzer nitelikler taşıdığına dikkat çekildi.

Etkinliğin ana bölümü olarak temsilciler aynı teknede birlikte kürek çekti; bu eylem, kadına yönelik şiddete karşı ortak iradeyi ve kurumlar arası dayanışmayı somut olarak göstermeyi amaçladı. Program, IFWE'nin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi ve katılımcılar sergilenen dayanışmanın iş yerleri, kurumlar ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında kalıcı adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak alandan ayrıldı.

Etkinlik boyunca öne çıkan mesajlar, şiddetin sadece farkındalıkla kalmayıp 365 gün boyunca kararlılıkla takip edilmesi, hiçbir kadının şiddet ve taciz karşısında yalnız bırakılmaması ve kurumların önleme sorumluluğundan kaçmaması gerektiği oldu.

IFWE ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ SONA ERDİRMEK İÇİN KÜREK ÇEKİYORUZ' ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK, DAYANIŞMAYI SİMGELEMEK AMACIYLA KÜREK ÇEKİLDİ.