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aynıali'de tartışma can aldı: anne ve kardeş yaşamını yitirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan tartışmanın ardından mutfaktan aldığı bıçakla saldıran şüpheli, annesi ve kardeşini öldürdü; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

aynıali'de tartışma can aldı: anne ve kardeş yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, iddialara göre daha önce tartışma yaşayan U.K. (45) eve geldikten sonra konuşmanın devam etmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla ailesine saldırdı.

Saldırıda annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Olayı gören veya duyan komşuların bildirmesiyle kısa sürede bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, her iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlının olay yerinden ayrıldıktan sonra ablasını arayarak "annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği ve bu sözlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Polis ve savcılık ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan tespitlerin ardından cenazeler, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli U.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul eden U.K., psikolojik sorunları olduğunu belirterek cinayeti işlediğini söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve adli süreç takip ediliyor.

Annesini ve kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Annesini ve kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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