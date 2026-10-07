Ayrıldıktan sonra barışan çiftin kıskançlık tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

olayın yaşandığı yer ve gelişim

Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Ali Ç. (38) ile eşi Ayşe Ç. (37) arasında kıskançlık kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe Ç., bacak ve sırt kısmından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın burada tedavi altına alındı.

şüphelinin yakalanması ve ilk işlemler

Polis ekipleri olay yerinde, olayda kullanıldığı belirlenen suç aletiyle birlikte Ali Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

çiftin geçmişi ve çıkan tartışmalar

Edinilen bilgilere göre çift Gaziantepli olup birlikte aşçılık yapıyor. Yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bir süre ayrı yaşayan çift, 2 ay önce barışıp yeniden bir araya geldi. Son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle devam eden tartışmaların bıçaklama olayına zemin hazırladığı belirtildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KARISINI BIÇAKLAYAN KOCA ALİ Ç. (38) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.