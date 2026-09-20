Ayrılık iddiası sonrası Payas'ta bir kadın yaşamını yitirdi

Olayın detayları:

Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre 54 yaşındaki K.Ç. eşi 47 yaşındaki Emine Çil'i pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Emine Çil'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, şüpheli K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edilirken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

HASTANE GÖRÜNTÜSÜ