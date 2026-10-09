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AYTO'da yeni dönem: başkan Hakan Ülken liderliğinde yönetim kadrosu şekillendi

Aydın Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi seçimlerinin ikinci etabı tamamlandı; yönetim, meclis ve kurullar ile TOBB delegeleri belirlendi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Emre Koç

AYTO'da yeni dönem: başkan Hakan Ülken liderliğinde yönetim kadrosu şekillendi

Seçim süreci ve sonuçların önemi:

Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) 2026-2030 dönemi için yapılan ikinci etap seçimleri tamamlandı. İkinci etap, yönetim ve çeşitli kurulların yanı sıra TOBB delegelerinin de belirlendiği kritik bir aşama olarak kayda geçti. Seçimler sonucunda oda yönetiminin önümüzdeki dört yıllık dönem için kadrosu netleşti.

Yönetim kurulu ve başkan:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Başkanı Hakan Ülken, yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev alacak isimler ise şu şekildedir: Ergün Evran, Sertuğ Yakan, Mehmet Nuri Tuncal, Ufuk Hüseyin Devrim, Veli Tuna, Belgin Çekmen Altay, Murat Kemal Yüce, Yüksel Yolçi, Şenol Bakış ve Ayhan Atakul.

Meclis, komisyonlar ve diğer kurullar:

Meclis Başkanlığına Coşkun Cerit seçildi; Meclis Başkan Yardımcıları Semih Çakır ve Özen Gündüz olurken katip üye görevine Seçil Uyaroğlu Ilgaz getirildi. AYTO'nun Hesap Tetkik Komisyonu üyeleri arasında Ali Aparı, Ümit Kundakçı, Mehmet Sabancı, Mehmet Fatih Yıldız, Ercan Dereli, Murat Çay ve Sultan Morgil bulunuyor.

Disiplin Kurulu'nda görev yapacak isimler ise Mutlu Bilgin, İbrahim Gündeş, Ziya Yeniev, Mehmet Ozan Çobanoğlu, Dündar Demirhan ve Yalçın Toptan olarak açıklandı.

TOBB delegeleri ve görev dağılımı:

TOBB Genel Kurul delegeliklerine seçilen temsilciler ise Mustafa Fatih Erkul, Mustafa Kemal Yılmaz, Mustafa Şevik, Hüseyin Murat Öz ve Bilal Arğun oldu. Yeni oluşan yönetim ve kurullar, AYTO'nun bölgesel ticari politikalarını ve üyelerinin çıkarlarını önümüzdeki dönemde şekillendirecek temel mekanizma olarak öne çıkıyor.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte, belirlenen ekiplerin görev dağılımı ve öncelikli çalışma programları önümüzdeki günlerde paylaşılacak ve oda faaliyetlerinin planlanmasında bu yeni kadronun rolü belirleyici olacak.

AYTO’DA YENİ DÖNEMİN YÖNETİM VE KURULLARI BELİRLENDİ

AYTO’DA YENİ DÖNEMİN YÖNETİM VE KURULLARI BELİRLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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