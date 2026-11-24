Ayvacık Gülpınar'da şüpheli hayvan ölümleri

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde önceki gece ve sabah saatlerinde sokakta yaklaşık 15 kedi ve köpek ölü bulundu. Vatandaşlar, gece saatlerinde bazı hayvanların can çekiştiğini görürken, sabah sokağa çıktıklarında telef olmuş hayvanlarla karşılaştı.

görgü tanıklarının anlatımı:

Vatandaşlardan Ebru Erdönmez yaşananları şöyle aktardı: Gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekleri zehirleyerek katlettiler. İnsanlar sabah sokağa çıktıklarında sokakta can çekişen veya ölmüş hayvanlarla karşılaştılar. Bu derin üzüntü buranın sakinleri olarak hepimizi çok yordu ve üzdü

muhtarın tepkisi ve soruşturma:

Gülpınar Köyü Muhtarı Eren Erkal yaptığı açıklamada Köyümüzde yaşanan bu olay yüzünden derin üzüntü ve öfke içerisindeyim. Masum canlara yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Faillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağım

Jandarma ekipleri kedi ve köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de ölmüş halde bulunan kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddia edildi