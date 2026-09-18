Ayvalık Cennet Tepesi'nde kadın üretimine indirimle can suyu

Kooperatiften yeni satış noktası ve kampanya:

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Ayvalık’ın en ziyaret edilen noktasındaki yeni satış yeriyle kadınların el emeğini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülüğünde başlatılan girişim, Cennet Tepesi'nde yerel üretimi görünür kılmayı ve satış kanatlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sunulan ürünler ve indirimler:

Kooperatif bünyesinde üretilen natürel sızma zeytinyağı, ev yapımı reçeller, sirke ve çeşitli yöresel ürünler, Cennet Tepesi’ndeki yeni satış noktasında indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Ürünler, Ayvalık’ın bereketli topraklarından elde edilen ham maddelerle hazırlanıyor ve doğallığına vurgu yapılarak satışa çıkarılıyor.

Amaç ve çağrı:

Kampanya, sadece fiyat avantajı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kadınların üretime ve ekonomik yaşama katılımını artırmayı hedefliyor. Vatandaşlar yaptıkları alışverişle doğrudan yerel üretime ve kadın emeğine katkı sunabiliyor. Kooperatif, Ayvalıklıları ve ilçeyi ziyaret eden konukları yeni satış noktasına davet ederken, "Kadının emeği, Ayvalık’ın bereketi" mesajıyla yerel üretimin önemine dikkat çekiyor.

Yetkililer, kampanyanın sürdürülebilir olması ve daha fazla kadının kooperatife katılması için yerel desteğin önemine değiniyor; tüketicilerse hem lezzet hem de sosyal etki için Cennet Tepesi’ndeki satış noktasını tercih etmeye çağırılıyor.

AYVALIK CENNET TEPESİ’NDE KADIN EMEĞİNE “İNDİRİM” DESTEĞİ