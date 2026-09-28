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Ayvalık kentin beşinci büyük ilçesi oldu: nüfus 75 bin 815

TÜİK 2025 ADNKS verilerine göre Ayvalık'ın nüfusu 75 bin 815; Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma'nın ardından beşinci sırada yer aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık kentin beşinci büyük ilçesi oldu: nüfus 75 bin 815

Ayvalık'ın nüfus görünümü:

TÜİK'in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Ayvalık ilçesinin nüfusu 75 bin 815 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçla Ayvalık, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 5'inci sırada yer aldı. İlin toplam nüfusu ise 1 milyon 284 bin 517 olarak bildirildi.

İlçe sıralaması ve farklar:

Nüfus sıralamasında Ayvalık'ın önünde, büyük farklarla sırasıyla Karesi (189 bin 444), Altıeylül (188 bin 858), Edremit (176 bin 251) ve Bandırma (169 bin 476) bulunuyor. Ayvalık'ı hemen ardından ise 75 bin 730 kişilik nüfusuyla Gönen takip ediyor; iki ilçe arasındaki nüfus farkı yalnızca 85 kişi olarak dikkat çekiyor.

Cinsiyet dağılımı ve yıllık değişim:

Veriler, Balıkesir genelinde kadın nüfusunun 645 bin 646 ve erkek nüfusunun 638 bin 871 olduğunu gösteriyor. İlin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 8 bin 421 kişi artış kaydetti. Bu veriler, yerel hizmet sunumu, altyapı planlaması ve turizm açısından ilçe düzeyindeki nüfus dengelerinin önemli olduğunu ortaya koyuyor.

AYVALIK, BALIKESİR’İN EN KALABALIK 5’İNCİ İLÇESİ OLDU

AYVALIK, BALIKESİR’İN EN KALABALIK 5’İNCİ İLÇESİ OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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