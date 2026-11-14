Ayvalık kırsalında yol seferberliği: Ahmet Akın'ın talimatıyla onarım çalışmaları hız kazandı

Ayvalık'ta yol onarım seferberliği başlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Ayvalık ilçesinin kırsal mahallelerinde bozulan asfalt yolların bakım ve onarımına hız verdi. Çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan nezaretinde Odaburnu ve Mutluköy kırsal mahallelerinde başladı.

Yetki devri ve sorumluluk dağılımı:

Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan yetki devri anlaşması doğrultusunda ilçedeki ana arterler, tüm meydanlar ile BASKİ ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında açtığı kazıların kapatılmasına ve ara yolların bakım onarımına Ayvalık Belediyesi; kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan ana yolların bakım sorumluluğuna ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkili kılındı.

Saha çalışmaları ve hedefler:

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Odaburnu ve Mutluköy'de yağışlar ve ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle yıpranan asfaltın bozulan kesimlerinde onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin önümüzdeki günlerde ilçenin diğer kırsal mahallelerine de yayılacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen bakım ve onarımlarla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım şartlarının iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bozulan yolların yeniden güvenli ve konforlu ulaşıma kazandırılması amaçlanıyor.

AHMET AKIN’IN TALİMATIYLA AYVALIK’IN KIRSAL MAHALLELERİNDE YOL SEFERBERLİĞİ