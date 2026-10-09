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Ayvalık küresel pazara kuzey Ege kültür rotasını tanıtıyor

Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde Bosna Hersekli tur operatörleri ağırlanarak Truva'dan Bergama'ya uzanan kuzey Ege kültür rotası uluslararası pazara taşınıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ayvalık küresel pazara kuzey Ege kültür rotasını tanıtıyor

Uluslararası tanıtım için saha çalışması:

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) liderliğinde yürütülen Kuzey Ege Destinasyon Projesi kapsamında Bosna Hersek'ten gelen tur operatörleri ve sektörel temsilciler Ayvalık'ta ağırlandı. Organizasyon, THY ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle gerçekleşti; heyette GMKA uzmanları Mehmet Ali Başaran ve Tuğba Bozkurt, THY temsilcisi Muhammed İkbal Döner ile ATO Turizm Komite Başkanı Uğur Berk yer aldı.

Programın merkezi mesajı, Truva'dan Bergama'ya uzanan tarihi ve kültürel koridorun uluslararası pazarda bir 'kültür rotası' olarak yeniden konumlandırılmasıydı. Katılımcılara bölgenin dört mevsim ziyaret edilebilen sürdürülebilir turizm potansiyeli vurgulandı.

İnceleme programı ve saha ziyaretleri:

Heyet, Ayvalık ve Cunda Adası'nda gerçekleştirilen saha gezilerinde Ayazma, Çınarlı Cami ve Taksiyarhis Anıt Müzesi gibi kültürel duraklarda inceleme yaptı. Tarihi Ayvalık sokaklarındaki yürüyüşün ardından düzenlenen Cunda turu, katılımcılara yerel dokuyu doğrudan görme imkânı sundu.

Tanıtım takvimi içinde Callisto Otel'de düzenlenen ikili iş görüşmeleri sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurulmasını sağladı. Heyet ayrıca Küçükköy (Boşnak Köyü), Şeytan Sofrası ve Sarımsaklı bölgesinde de incelemelerde bulunarak konaklama ve gezi alternatiflerini değerlendirdi.

Etkinlikte Bosna Hersek'ten gelen 8 tur operatörünün katılımı, bölgenin Balkan pazarına açılma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendirildi.

Hedefler, yerel ekonomi ve beklentiler:

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, projenin kuzey Ege turizmi için önemine dikkat çekti ve turizmin yılın tamamına yayılması için çalışma yaptıklarını belirtti. Uçar, 'Turizm sektörümüzün sürdürülebilir, yıl boyu yaygın faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ciddi çabalarımız var' dedi.

Uçar ayrıca, kentte faaliyet gösteren 520 turizm belgeli işletme ve yaklaşık 20 bin yatak kapasitesine sahip altyapının daha etkin kullanılması için yurt dışı pazarlarla yakın iş birliği yürüttüklerini aktardı. Koca Seyit Havalimanı'na yapılan uçuşların artırılması için Burhaniye ve Edremit ticaret odalarıyla ortak girişimlerin sürdüğünü vurguladı.

Organizasyonun hedefi, ziyaret eden operatörlerin ülkelerine döndükten sonra bölgeye yönelik tur paketlerini çeşitlendirmesi ve böylece Kuzey Ege'nin kültür turizmine yeni akışlar kazandırılması. Yerel paydaşlar, katılımcıların geri dönüşlerinin bölge turizmine somut katkı sağlayacağı beklentisini paylaşıyor.

Proje, hem kültürel mirasın korunmasını hem de yerel ekonominin güçlenmesini hedefleyen stratejik tanıtım çalışmaları arasında yer alıyor ve önümüzdeki dönemde benzer tanıtım ziyaretlerinin artması planlanıyor.

Ayvalık, Kuzey Ege’nin kültür rotasını dünyaya tanıtıyor

Ayvalık, Kuzey Ege’nin kültür rotasını dünyaya tanıtıyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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