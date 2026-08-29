Ayvalık sağlık hizmetlerine 10 yeni hekim kadrosu geliyor

Ayvalık’a 10 hekim kadrosu tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı’nın 130. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Ayvalık’a toplam 10 hekim kadrosu ayrıldı. Tahsis edilen kadrolar, ilçedeki sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Kadro dağılımı:

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından açıklanan dağılıma göre Ayvalık Devlet Hastanesi’ne 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak üzere iki uzman tabip kadrosu tahsis edildi. Hastaneye ayrıca 7 pratisyen tabip kadrosu verildi. İlçe bazında ise Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 Halk Sağlığı Uzmanı ataması yapıldı.

Beklenen etkiler ve süreç:

Yerel yetkililer, yeni kadroların hayata geçmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve yaşadıkları bölgede ulaşmasının kolaylaşacağını belirtiyor. Özellikle kulak burun boğaz ve ruh sağlığı uzmanlıklarının yerel düzeyde bulunması, bazı branşlarda sevk ve bekleme sürelerini azaltabilir. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne verilen halk sağlığı uzmanı kadrosu ise bölgesel koruyucu sağlık hizmetleri ve program yönetiminde destek sağlayacak.

Mehmet Aydemir, kadro tahsisinde katkısı olanlara teşekkür ederek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar'a teşekkür etti.

Yeni hekimlerin göreve başlaması, DHY kura ve atama işlemlerinin tamamlanmasına bağlı bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kadrolara atanacak hekimlerin ilçe sağlık altyapısına entegrasyonu ve hizmete başlama tarihleri ilgili kurumlarca duyurulacak.

AYVALIK DEVLET HASTANESİ