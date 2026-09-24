Ayvalık şenliklerinde 200 engellinin ağız ve diş sağlığına destek

Ayvalık'ta engellilerin ağız ve diş sağlığına yönelik uygulama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 34'üncü Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı ağız ve diş sağlığı çalışması 200 engelli bireyi kapsadı.

çalışmanın yürütülüşü:

Etkinlik boyunca, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gönüllü diş hekimleri dört gün süreyle Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde muayene ve tedavi hizmeti verdi. Gönüllüler aynı zamanda katılımcılara ağız hijyeni ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

sivil toplumun deneyimi ve yerel desteği:

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, dernek olarak yaklaşık 30 yıldır engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye’nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ya da vakıflara ait engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlarda hizmet veriyoruz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise çalışmayı "son derece anlamlı" olarak nitelendirip, "Şenliğimize Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 engelli bireyin ağız ve diş tedavileri gerçekleştirildi. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin bu anlamlı projesinin Türkiye’nin dört bir yanında devam edecek olması bizleri mutlu ediyor. Böylesine önemli bir çalışmanın Ayvalık’taki paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki bu proje, Türkiye genelinde engelli bireylere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak daha çok insanı gülümsetecek" diye konuştu.

Yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığında gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini artırırken toplumsal farkındalığı da güçlendiriyor.

AYVALIK’TA 200 ENGELLİ BİREYİN AĞIZ VE DİŞ TEDAVİLERİ YAPILDI