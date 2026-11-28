Ayvalık'ın yöresel ürünleri İstanbul'da tanıtıldı

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 26-27 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen XI. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı, bu yıl "Kültür ve Etkileşim" temasıyla düzenlendi. Organizasyonda Ayvalık, yöresel lezzetleri ve kadın emeğiyle hazırlanan ürünleriyle yer aldı.

kooperatif ve yerel işbirliği:

Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Mesut Ergin öncülüğünde kurulan S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi standı dikkat çekti. Kooperatif, yerel üreticilerin ve belediyeye ait zeytinliklerde üretilen ürünlerin gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşmasını sağladı.

ürün çeşitliliği ve tarladan sofraya yaklaşımı:

Standta özellikle coğrafi işaretli zeytinyağı ve zeytinler öne çıktı. Ayrıca salça çeşitleri, tarhana, erişte, kozalak şurubu, reçel ve sirke gibi, kadın emeğiyle hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ürünlerin "tarladan sofraya" anlayışıyla sergilenmesi, Ayvalık markasının gastronomi alanındaki görünürlüğünü artırma açısından önem taşıdı.

Fuar katılımcıları ve gastronomi profesyonelleri, Ayvalık standındaki çeşitlilik ve üretim geleneğine gösterdikleri ilgiyi sürdürdü. Etkinlik, bölge üretiminin tanıtılması ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinde önemli bir platform sağladı.

AYVALIK ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ, GASTROMASA 2026’DA ÜRÜNLERİNİ TANITTI