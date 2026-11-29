Ayvalık temsilciliğinden dijital hafıza girişimine destek

Mavi Vatan Akademisi Başkanı ve TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilcisi Ahmet Demirci, Türkiye'de bir ilk olan Türk Hafıza Atlası projesine destek verdi. Dijital müze ve araştırma arşivi olarak hazırlanan platform, tarihi belgeleri ve jeopolitik verileri haritalarla buluşturarak yayına başladı.

Projenin çevrimiçi adresi turkhafizaatlasi.org olarak açıklandı. Kurucu Seyfettin Öztürkmen tarafından hazırlanan platform, Türk tarihinin farklı dönem ve coğrafyalarına ilişkin arşiv niteliğinde içerikler sunmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve arşivlenen dönemler:

Türk Hafıza Atlası, Mora İsyanı'ndan Balkan Savaşları'na, Kafkasya'dan Kırım ve Türkistan'a kadar uzanan farklı dönem ve coğrafyalarda yaşanan katliam, sürgün ve zorunlu göçleri arşiv belgeleriyle harita üzerinde ele alıyor. Platform, bu çerçevede yerel ve bölgesel hafızanın izlerini dijitalleştiriyor.

Harita tabanlı anlatım, belgelerin coğrafi bağlamla ilişkilenmesini sağlayarak araştırmacılara ve kamuoyuna görsel bir referans sunuyor. İçeriklerin gönüllü ve vatandaş katkılarıyla geliştirilebilmesi de hedefleniyor.

Mavi Vatan içeriği ve 149 tarihi şahsiyet:

Platformda Türkiye'nin deniz yetki alanları, karasuları, kıta sahanlığı, adaların statüsü ve ilgili antlaşmalar 18 bölüm halinde haritalarla sunuluyor. Buna ek olarak, Kaşgarlı Mahmud'dan Fatih Sultan Mehmed'e, Mimar Sinan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 149 tarihi şahsiyetin yaşam öyküleri ve hayatlarında iz bırakan yerler atlas kapsamında yer alıyor.

Çok dilli yayın altyapısının eklenmesi planlanan platformun, küresel kamuoyuna ve yabancı araştırmacılara ulaşması hedefleniyor. Bu yönüyle proje, hem ulusal hafızanın korunmasına hem de uluslararası akademik çalışmalara kaynak sağlamayı amaçlıyor.

Demirci'den kutlama mesajı:

TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilcisi ve Mavi Vatan Akademisi Başkanı Ahmet Demirci, proje hakkında yayımladığı mesajda kurucu Seyfettin Öztürkmen'i kutladı. Demirci, Türk milletinin tarihten gelen hafızasının ve Mavi Vatan mücadelesinin dijital dünyaya taşınmasının önemine vurgu yaparak ilerleyen dönemde birlikte daha büyük çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Demirci, Türk Hafıza Atlası'nı "Aziz Türk milletine armağan" olarak nitelendirdi ve projenin yaygınlaşması için destek çağrısında bulundu.

AHMET DEMİRCİ VE SEYFETTİN YUVAKURAN