Ayvalık’a iki yeni yüksek emişli kanal açma aracı hizmete girdi

Ayvalık’ta kanal altyapısına takviye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından Ayvalık ilçesindeki kanalizasyon altyapısı çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis edilen 2 yeni kanal açma aracı hizmet vermeye başladı. Araçlar, yüksek emiş gücüne sahip olarak planlanan bakım ve müdahale işlerinde rol alacak.

Kullanım amacı ve faydaları:

Yeni araçların temel hedefi, kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıklara daha hızlı müdahale etmek, hatlarda biriken atıkları temizlemek ve sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Özellikle yaz aylarında nüfusu önemli ölçüde artan Ayvalık’ta, bu ekipmanların kesintisiz hizmete katkı sunması bekleniyor.

Yerel yönetim ve operasyon planı:

Araçlar, BASKİ Ayvalık Şube Müdürlüğü’nün planlaması doğrultusunda ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda görev yapacak. Uygulama, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde ve BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün destekleriyle hayata geçirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ekiplerin programı baz alınarak müdahaleler gerçekleştirilecek.

Bu yatırımın, hem rutin bakım hem de acil tıkanıklık müdahalelerinde zaman ve işgücü tasarrufu sağlayarak altyapı hizmetlerinin etkinliğini artırması amaçlanıyor. Yerel ekiplerin koordinasyonu ile araçların kullanım sıklığı ve müdahale süreçleri takip edilecek.

BASKİ’NİN YENİ KANAL AÇMA ARAÇLARI AYVALIK’TA HİZMETE BAŞLADI