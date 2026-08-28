Ayvalık'ı marka değerine taşıyan 38 projeyle ikinci dönem hedefi

ATO başkanı Ali Uçar adaylığını ve 4,5 yıllık bilançosunu açıkladı

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, 20 Ekim 2026 tarihinde yapılacak oda seçimleri öncesinde ikinci dönem için aday olduğunu resmen duyurdu. Göreve geldiği 2022 Ekim ayından bu yana sürdürdüğü yönetimde hayata geçirilen 38 proje ile kentin marka değerine katkı sağlandığını belirten Uçar, süreç boyunca benimsedikleri anlayışı "sözde değil, özde hizmet" şeklinde özetledi.

Uçar, konuşmasında TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ile Ayvalık’ın Türkiye çapında temsil edildiğini vurgularken, üyelerin rekabet gücünün artırılması ve Ayvalık’ın küresel ölçekte markalaşmasının yönetimin ana hedefleri olduğunu kaydetti.

stratejik yatırımlar ve üretim:

Projeler arasında öne çıkanlardan biri Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk ve Tarım A.Ş. projesi oldu. 16 oda/borsa ve devlet kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen bu girişim için Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) iki ayrı teknik destek sağlandı: 270.000 TL ve 750.000 TL, toplam 1.020.000 TL. Ayrıca Ayvalık Küçükköy'deki 14.085 metrekarelik arsanın 30 yıllık irtifak hakkı ATO adına kazanıldı; böylece bölgeye stratejik bir üretim üssü kazandırıldı.

Eğitim alanındaki yatırımlar da sürdürüldü. TOBB destekli proje kapsamında Yeni Sakarya Ortaokulu inşa edilirken, Eski Sakarya İlköğretim Okulu için tahsis projeleri tamamlandı. Bu adımlar, kurumun uzun vadeli kentin insan sermayesine yaptığı yatırımı gösteriyor.

teknoloji, kalite ve dijital dönüşüm:

Ayvalık’ta teknolojik ve kalite odaklı hamleler dikkat çekiyor. Zeytinyağında taklit ve tağşişle mücadele amacıyla ilk kez uygulanan Karekodlu Ürün Doğrulama ve Ürün Takip Sistemi kurularak Ticaret Bakanlığı, FAO ve ATO iş birliğiyle Zeytin/Zeytinyağı Sektörü İzlenebilirliği çalışması yürütüldü.

ATOLAB laboratuvarı, TÜRKAK akreditasyonunu üst üste beşinci kez alarak Ayvalık’ın kalite ve güvenilirlik yaklaşımını pekiştirdi. Dijital dönüşüm kapsamında ise 450.000 belge dijital arşive aktarıldı, ATO Mobil Uygulaması hizmete sunuldu ve ATO kent-turizm sayfası welcometoayvalik.com faaliyete geçirildi. 2023'ten itibaren tüm üyelere ücretsiz belge temini uygulaması başlatılarak üye memnuniyeti artırıldı.

turizm, fuarlar ve uluslararası görünürlük:

Turizm ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Yellice Adası’ndaki Bizans batığı sportif dalışa açıldı; kırmızı mercanların tanıtımı için dünyaca ünlü dalış rekortmeni Şahika Ercümen Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde ağırlandı. Ayrıca Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali gibi etkinlikler düzenlendi, festival tescili Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alındı. Emitt, Gastromasa, Olivetech, Yöreks ve yurtdışı fuarlara katılımlar ile Ayvalık’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlandı.

Uçar, medya görünürlüğüne de dikkat çekerek, Ayvalık’ın tanıtımı için 200'ün üzerinde TV yayını, 600'ün üzerinde yazılı basın haberi ve binlerce internet sitesinde yer alındığını belirtti.

uluslararası ticaret, eğitim ve sosyal sorumluluk:

Uluslararası iş birlikleri alanında Midilli Ticaret Odası ile ticaretin dengelenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Ayrıca Yunanistan-Türkiye arası 3,5 ton ve Bulgaristan-Türkiye arası 6 ton düzeyindeki geçişlerde uluslararası taşımacılık belgesi olmadan geçişe ilişkin düzenlemeler konusunda başarı elde edildi. Bölgesel ortak projelerden biri olan "Kuzey Ege Turizm Destinasyonu - Visit North Aegean" ise GMKA, TGA ve bölge odalarıyla hayata geçirildi.

Eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında tadım eğitimi, e-ticaret, zeytin yetiştiriciliği, kurumsallaşma, kriz yönetimi, ilk yardım, mesleki ve teknik eğitimler ile kadın ve genç girişimcilere yönelik programlar düzenlendi. Üniversite adaylarına yönelik Tercih Danışma Merkezi çalışması yürütüldü. Ayrıca Sıfır Atık Mutfak Ayvalık Projesi eğitimleri, Balıkesir Yatırım Ofisi ve GMKA ile ortak projeler yapıldı.

Üyelere yönelik danışmanlık hizmetleri de genişletildi; sözleşmeli hukuk bürosu aracılığıyla hukuki danışmanlık sağlandı ve sağlık, bankacılık, sigorta, gıda gibi alanlarda indirimli protokoller imzalandı. Sosyal sorumluluk kapsamında deprem bölgesine yardım, düzenli eğitim ve gıda yardımları ile 30, 40 ve 50 yıllık oda üyeleri plaket ve ödül törenleri ile onurlandırıldı.

Görev süresi boyunca ATO yönetimi yaklaşık yüze yakın panel, söyleşi, sunum ve toplantı düzenledi veya katıldı; bu faaliyetlerle Ayvalık her platformda temsil edildi.

Ali Uçar konuşmasını kapanışta şu değerlendirme ile bitirdi: temelini attıkları yatırımları tamamlamak, ticaret ve turizmde yarattıkları ivmeyi sürdürmek ve tüm sektör kollarına eşit yaklaşmak için ikinci döneme aday olduklarını belirterek, "yarın için de hazırız" dedi ve üyelere, hemşehrilere teşekkür etti.

ATO BAŞKANI ALİ UÇAR’DAN 38 PROJELİK KARNE “YARIN İÇİN DE HAZIRIZ"