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Ayvalık’ın altyapı gündemi: su kaynakları ve kesintilere odaklı çalışma planı

Balıkesir Büyükşehir ve BASKİ yetkilileri Ayvalık’ta içme suyu, kanalizasyon hatları ve yaz aylarındaki su kesintilerini ele alıp yatırımları değerlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık’ın altyapı gündemi: su kaynakları ve kesintilere odaklı çalışma planı

Ayvalık’ta altyapı sorunları kapsamlı şekilde değerlendirildi:

Balıkesir’in turizm merkezlerinden Ayvalık’ta yıllardır gündemde olan içme suyu, su kesintileri ve kanalizasyon altyapısına ilişkin sorunlar, ilgili kurumların katıldığı bir değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda mevcut çalışmaların durumu, saha şikâyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin adımlar masaya yatırıldı.

Toplantı katılımcıları ve gündem maddeleri:

Toplantıya BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Esen Fidan, İnşaat Mühendisi Özgür Menderes, Harita Mühendisi Ertunga Tombul, Kanal Ustabaşı Aytaç Tıkır, BASKİ Ayvalık Müdürü Ayfer Solmaz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan katıldı. Toplantıda, ilçedeki içme suyu şebekelerindeki arızalar, kanalizasyon hatlarının mevcut durumu ve vatandaşlardan gelen şikâyetler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Yaz aylarına yönelik önlemler ve yeni kaynak arayışı:

Ayvalık’ın yaz aylarında nüfusunun önemli ölçüde artması nedeniyle içme suyu ihtiyacında kesintiler yaşandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda mevcut su kaynaklarının güçlendirilmesi ve yeni su kaynaklarının devreye alınması yönünde çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Amaç, yaz dönemi taleplerinin kesintisiz karşılanabilmesini sağlamaktır.

Şebeke arızalarının ve kanalizasyon eksikliklerinin giderilmesi için saha müdahalelerinin etkinleştirilmesi, vatandaş mağduriyetinin azaltılması ve kısa vadeli önlemlerle birlikte uzun vadeli altyapı yatırımlarının planlanması gündeme geldi. Mevcut çalışmaların hızlandırılması ve yeni projelerin önceliklendirilmesi üzerinde mutabakat sağlandı.

Gökay Bacan, ilçenin altyapı ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirterek, ilgili birimlerle koordinasyon içinde sorunlara müdahale edildiğini söyledi. Vatandaş başvurularının çözüm süreçlerinde önemli rol oynadığı, taleplerin kayıt altına alınarak önceliklendirildiği ifade edildi.

Başkanın bilgilendirme toplantısı planı:

Toplantıda ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın ilerleyen günlerde Ayvalık’ta halka yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu buluşmada, bugüne kadar yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi öngörülen yatırımların vatandaşlarla paylaşılması hedefleniyor. Toplantının tarihi ve programına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Değerlendirme sonrasında, sahada gece gündüz görev yapan BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin emeklerine teşekkür edildi. Katılımcılar, iş birliğinin sürdürülerek Ayvalık’ın altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve ilçenin geleceğine yönelik yatırımların etkin şekilde yürütülmesi yönünde mutabık kaldı.

BÜYÜKŞEHİR VE BASKİ YETKİLİLERİ AYVALIK’IN ALTYAPI SORUNLARI, SU KESİNTİLERİ VE YENİ SU KAYNAKLARI...

BÜYÜKŞEHİR VE BASKİ YETKİLİLERİ AYVALIK’IN ALTYAPI SORUNLARI, SU KESİNTİLERİ VE YENİ SU KAYNAKLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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