Ayvalık'ın kurtuluş etkinliğinde 100 rahvan at kıyasıya yarıştı

Ayvalık'ta rahvan at yarışları coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Rahvan At Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Rahvan Atları ve Binicilik Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 100 rahvan at katıldı.

Geleneksel sporun gençlere aktarılması hedefi:

Yarışlar, farklı kategorilerde kıyasıya mücadelelere tanık olurken, etkinlikte kadın biniciler de piste çıktı. Organizasyon yetkilileri, amacın geleneksel ata sporlarını yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Seyirciler sahada gerçekleştirilen atlı okçuluk ve at üzerinde karpuz kesme gösterilerini ilgiyle takip etti.

Yetkili açıklamaları ve ödül töreni:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ata sporlarının Ayvalık'ta yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Ata sporumuzun heyecanını Ayvalık'ta yaşatmanın ve halkımızla bu coşkuyu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan, emeği geçen herkese, tribünleri doldurarak coşkumuza ortak olan vatandaşlarımıza ve bu şampiyonayı birlikte organize ettiğimiz Ayvalık Rahvan Atları ve Binicilik Derneği yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Ayvalık Rahvan Atları ve Binicilik Derneği Başkanı Muharrem Dalkesen ise yaklaşık 100 atın katılımıyla yapılan yarışların geleneksel bir ata sporunu günümüze taşımaya yönelik bir adım olduğunu vurguladı ve organizasyonun önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale getirileceğinin mesajını verdi.

Yarışları izleyen gençlerden Efe Dolay, ilk kez rahvan at yarışı izlediğini ve yaşadığı heyecanı aktarırken, etkinlik sonunda dereceye giren binicilere ödülleri Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından takdim edildi. Organizasyon, hem yarışmalar hem de gösterilerle Ayvalık'ta kurtuluş coşkusuna farklı bir renk kattı.

AYVALIK’TA RAHVAN AT YARIŞLARINDA 100 AT PİSTE ÇIKTI