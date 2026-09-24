Ayvalık'ta 34 yıllık engelliler şenliği dayanışma ve coşkuyla sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl da geleneği süren etkinlikler, dostluk ve dayanışma temasıyla tamamlandı. 34 yıllık mirası taşıyan Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenliğe Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 200 özel birey katıldı ve kent, altı gün boyunca konuklarına ev sahipliği yaptı.

şenlikte günlük ritim ve etkinlikler:

Program, spor karşılaşmaları, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve eğlence odaklı aktivitelerle doluydu. Katılımcılar gün içinde hem fiziksel hem de sanatsal etkinliklere katılarak programın geniş yelpazesinden faydalandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, katılımcıların sosyalleşmesine ve deneyim paylaşmasına olanak sağladı. Bu yapı, şenliğin sadece bir eğlence değil aynı zamanda bir dayanışma ve görünürlük platformu olduğunu vurguladı.

kapanış gecesi ve dansın önemi:

Altı günlük programın finali, gece düzenlenen renkli etkinlikle yapıldı. Sarımsaklı Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen gecede müzik yükseldiğinde katılımcılar ve aileleri omuz omuza, el ele dans etti; oyun havaları ve yöresel ezgiler geceyi renklendirdi. Gelen istek parçalarla süren performanslar, mekânı adeta bir şenlik alanına dönüştürdü ve katılımcıların gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Etkinlik, toplumsal kapsayıcılık ve birlikteliğin somut bir örneği olarak öne çıktı; yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığının sürdürülebilir buluşmalar yaratmadaki rolünü yeniden hatırlattı.

AYVALIK’TA 34 YILLIK GELENEK YİNE COŞKUYLA NOKTALANDI