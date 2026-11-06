Ayvalık'ta altyapıdan peyzaja kapsamlı seferberlik

yürütülen çalışmaların kapsamı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık genelinde altyapı, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla ve Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan nezaretinde yürütülüyor. Belediye birimleri, özellikle altyapı ihtiyacı olan noktaları önceliklendirerek eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalarda öncelikli hedef, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen su, kanalizasyon ve yol kenarı düzenlemelerindeki aksaklıkları gidermek ve bölgenin estetik görünümünü iyileştirmektir.

altyapı müdahaleleri:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, ilçede bir dizi teknik müdahale gerçekleştirdi. Cunda (Alibey) Adası Namık Kemal Mahallesi Karadut Caddesi, Arka Deniz Rainbow civarında bulunan 175 metrelik basma hattı yenilenerek altyapının daha sağlıklı ve verimli hizmet vermesi amaçlandı. Ayrıca 15 Eylül Caddesi’ndeki ana boru hattındaki arıza giderildi ve Nuri Zarplı Okulu çevresindeki kanalizasyon hattında tespit edilen sorunlar onarıldı.

Bu onarımlar, olası su kesintileri ve kanal tıkanmalarının önüne geçmeyi, altyapı kaynaklı arızaların tekrarlama riskini azaltmayı hedefliyor.

temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları:

Altyapı işleriyle paralel olarak temizlik ekipleri de yoğun mesai yaptı. İlçenin önemli yaya ve taşıt geçiş noktalarından biri olan Gönül Yolu Köprüsü üzerinde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi. Kısa süre önce boya uygulaması yapılan köprünün çevresi temizlenerek bölgenin düzenli bir görünüme kavuşmasına katkı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sarımsaklı-Ayvalık-Gömeç güzergâhındaki orta refüjlerde budama, bakım ve peyzaj çalışmaları yaptı. Refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkiler form verildi; bu sayede yol güzergâhının estetiği yükseltilirken yeşil alanların düzenli korunması sağlanıyor.

Yürütülen faaliyetler, BASKİ ile Büyükşehir’in ilgili birimlerinin koordinasyonuyla ilerliyor. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların Ayvalık genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi, halkın daha sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

AYVALIK’TA BÜYÜKŞEHİR’DEN ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME SEFERBERLİĞİ