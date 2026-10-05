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Ayvalık'ta can dostlara günlük sevgi değil, sürekli sorumluluk çağrısı

Ayvalık Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sakarya İlköğretim öğrencileriyle barınağı ziyaret etti; Mesut Ergin, yeni bakım merkezinin önemini ve sürekli sorumluluğu vurguladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ayvalık'ta can dostlara günlük sevgi değil, sürekli sorumluluk çağrısı

Ayvalık'ta can dostlara günlük sevgi değil, sürekli sorumluluk çağrısı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğini Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan dostları ve Sakarya İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte kutladı. Gün boyunca merkeze gelen öğrenciler, barınakta kalan kedi ve köpeklere mama hediye ederken, merkez sakinleri de hazırlanan özel günde ilgi ve sevgiyle karşılandı.

çocuklarla buluşma ve toplumsal bilinçlendirme:

Etkinlik, sadece hediye teslimiyle sınırlı kalmadı; belediye yetkilileri ve personel, öğrencilerle hayvanların bakımı, aşı ve kısırlaştırma uygulamalarının önemi hakkında sohbet etti. Başkan Ergin, hayvan sevgisinin çocuklardan başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini vurgulayarak, sahiplenme kültürünün önemine dikkat çekti. Öğrencilerin katılımı, barınakla kurulan bağın güçlenmesine ve geleceğe dönük daha duyarlı bir yaklaşımın oluşmasına hizmet etti.

yeni merkez ve belediye taahhüdü:

Başkan Ergin, can dostlarla yalnızca bir gün değil, her gün ilgilenmenin belediyenin önceliği olduğunu belirtti. Ayvalık Belediyesi olarak kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması, beslenmeleri, aşı ve sağlık kontrolleri gibi tüm ayrıntılara özen gösterdiklerini söyleyen Ergin, çağdaş koşullarda yapımı devam eden yeni bakım ve rehabilitasyon merkezinin tamamlanmasıyla birlikte bu çalışmaların kapasitesinin ve kalitesinin artacağını ifade etti.

Ergin'in sözleri, etkinliğin odağını özetledi: 'Bugün, yaşamı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımızı hatırlamak, onların da bu dünyanın eşit birer parçası olduğunu bir kez daha dile getirmek için önemli bir gün. Hayvanları korumak yalnızca bir günün sorumluluğu değil, insan olmanın gereğidir.' Belediye yetkilileri, barınakların ve toplumun iş birliğinin, hayvan refahının sürdürülebilirliği için kritik olduğunu belirtiyor.

Etkinlik, Ayvalık'ta hayvan haklarına yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı ve belediyenin sorumluluklarını görünür kılmayı amaçladı. Başkan Ergin, vatandaşlara satın almak yerine sahiplenme çağrısı yaparak, hayvanları terk etmeme ve yaşam haklarına saygı gösterme konusunda kolektif bir bilinç oluşturulmasının gerekliliğini yineledi. Yeni merkez tamamlandığında, Ayvalık'taki can dostlar için somut bir kazanımın ortaya çıkacağı vurgulandı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NÜ AYVALIK BELEDİYESİ GEÇİCİ...

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NÜ AYVALIK BELEDİYESİ GEÇİCİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE, HAYVAN DOSTLARI VE SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE KUTLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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