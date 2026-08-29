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Ayvalık'ta denizle buluşma: TCSG-905 30 ağustos'ta halka açılıyor

30 Ağustos'ta Ayvalık Merkez İskelesi'nde TCSG-905 botu 09.00-17.00 arası açık olacak; vatandaşlar Sahil Güvenlik'in görev ve ekibini yakından tanıyacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta denizle buluşma: TCSG-905 30 ağustos'ta halka açılıyor

Ayvalık'ta denizle buluşma: TCSG-905 30 ağustos'ta halka açılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-905 botu Ayvalık Merkez İskelesi'nde halkın ziyaretine açılacak.

Ziyaretin ayrıntıları:

30 Ağustos 2026 Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak TCSG-905, Ayvalık Merkez İskelesi'nde vatandaşları bekleyecek.

Sahil Güvenlik'in görevleri ve ziyaretçilerin fırsatları:

Vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türk karasularında güvenliğin sağlanması, düzensiz göçle mücadele, arama-kurtarma ve denizde can güvenliğinin korunması gibi görevlerini yerine getiren botu yakından inceleme ve görevli personelle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın davet metninde, "Bu anlamlı günde, tüm vatandaşlarımızı TCSG-905 botumuzu yakından görmeye, kahraman denizcilerimizle bir araya gelmeye ve bu gurur verici anlara ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, 30 Ağustos coşkusunu denizcilerle paylaşmak isteyen herkes için açık olacak ve halkın deniz güvenliği çalışmalarına doğrudan tanıklık etmesine olanak sağlayacak.

30 AĞUSTOS’TA TCSG-905 SAHİL GÜVENLİK BOTU AYVALIK’TA ZİYARETE AÇILACAK

30 AĞUSTOS’TA TCSG-905 SAHİL GÜVENLİK BOTU AYVALIK’TA ZİYARETE AÇILACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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