Ayvalık'ta gaziler onuruna tören: anma, mevlit ve birlik vurgusu

Ayvalık'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, güneydoğu gazileri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma ve anma:

Tören, Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi adına Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında konuşan Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül'ün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesinin verildiği gün olduğunu hatırlatarak gazilerin kıvanç gününü ifade etti.

Etkinlikler, fotoğraf ve ikram:

Programda öğrencilerin şiirleri yer alırken tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi bölümün sona ermesiyle devam etti. Tören sonunda Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit öncülüğündeki protokol üyeleri gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Ayvalık Şehitler Camii'nde şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için mevlit okundu; etkinlik, Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde gaziler onuruna verilen yemekle tamamlandı.

AYVALIK’TA GAZİLERİN HATIRLANMA SEVİNCİ