Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Ayvalık'ta gaziler onuruna tören: anma, mevlit ve birlik vurgusu

Ayvalık'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende protokol, gaziler ve vatandaşlarla birlikte anıldı; mevlit okundu ve gazilere yemek verildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:27

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta gaziler onuruna tören: anma, mevlit ve birlik vurgusu

Ayvalık'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, güneydoğu gazileri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma ve anma:

Tören, Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi adına Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında konuşan Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül'ün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesinin verildiği gün olduğunu hatırlatarak gazilerin kıvanç gününü ifade etti.

Etkinlikler, fotoğraf ve ikram:

Programda öğrencilerin şiirleri yer alırken tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi bölümün sona ermesiyle devam etti. Tören sonunda Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit öncülüğündeki protokol üyeleri gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Ayvalık Şehitler Camii'nde şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için mevlit okundu; etkinlik, Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Paşalimanı Sosyal Tesisleri'nde gaziler onuruna verilen yemekle tamamlandı.

AYVALIK’TA GAZİLERİN HATIRLANMA SEVİNCİ

AYVALIK’TA GAZİLERİN HATIRLANMA SEVİNCİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı