Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında çevre gönüllüleri ve yerel kurumlar bir araya gelerek kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Üçkuyular mevkiinden seyir terasına kadar uzanan alanda yürütülen müdahale mavi bayraklı koylarda yoğunlaştı.

organizasyon ve katılımcılar:

Çalışmaya Ayvalık Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, TEMA, TURMEPA, EKOTİM ile bölgede faaliyet gösteren özel işletmeler ve çevre gönüllüleri katıldı. Katılımcılar, denize girenlerin, camların altında oturup piknik yapanların ve doğanın içinde vakit geçirip eğlenenlerin geride bıraktığı atıkları tek tek topladı.

seyir terasında dikkat çeken görüntüler:

Çalışmanın en dikkat çeken noktalarından biri, seyir terasından aşağıya atılmış çöpler oldu. Türkiye’nin en büyük tabiat parklarından birindeki manzarayı seyretmek için gelen bazı kişilerin aynı doğayı çöpleriyle kirletmesi tepki çekti ve gönüllülerin müdahalesini gerektirdi.

belediyenin mesajı:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Buradan çok açık bir mesaj vermek istiyoruz. Bu güzelliği seyretmeye gelen insan, neden onu kirletmeyi kendisine yakıştırır? Doğayı temizlemek bir görev olabilir ama doğayı kirletmemek bir insanlık sorumluluğudur. Ayvalık Belediyesi olarak çevremizi korumaya, temizlemeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Ancak bu güzellikleri gelecek nesillere bırakmanın yolu, çöpü doğaya atmamak ve doğayı kendi evimiz gibi görmekten geçiyor. Ayvalık bizim. Denizi, ormanı, koyları ve yaşam alanları hepimizin. Temiz tutmak da hepimizin sorumluluğu"

Etkinlik, temizliğin yalnızca kurumların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgularken, yerel kuruluşların ve gönüllülerin düzenli çabalarının önemini bir kez daha gösterdi.

AYVALIK’TA DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ VE ULUSLARARASI KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ’NDE ÇEVRECİ HAREKETİ