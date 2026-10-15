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Ayvalık'ta kadınlar toprağı bereketlendiriyor: başkandan kadın çiftçilere kutlama

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın emeğinin zeytincilikte ve yerel kalkınmadaki önemini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ayvalık'ta kadınlar toprağı bereketlendiriyor: başkandan kadın çiftçilere kutlama

Başkanın mesajı:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda tarımsal üretim ve yerel kalkınmanın gizli kahramanlarının kadınlar olduğunu vurguladı.

Zeytincilikte kadın emeğinin rolü:

Ayvalık’ın köklü zeytincilik kültüründe ve bereketli topraklarında kadın emeğinin belirleyici bir rol üstlendiğini belirten Ergin, fidan dikiminden mahsul toplama ve işleme süreçlerine kadar kadınların üretim zincirinin temel direği olduğunu söyledi.

Belediyenin destek taahhüdü:

Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir tarımın öneminin arttığını dile getiren Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak üreten kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Desteklemenin yalnızca tarımsal verimliliği artırmayıp aile ve kent ekonomisini de güçlendirdiğine dikkat çekti.

Toprağımıza hayat veren, emeği ve alın teriyle geleceğimizi besleyen başta Ayvalıklı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü yürekten kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum dedi.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI...

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, TARIMSAL ÜRETİMİN VE YEREL KALKINMANIN GİZLİ KAHRAMANLARININ KADINLAR OLDUĞUNU VURGULADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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