Ayvalık'ta kanalizasyondan çıkan çuval kömür soru işareti bıraktı

BASKİ ekiplerinin çalışma sırasında karşılaştığı manzara:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kanalizasyon şebekesi temizliği yapan BASKİ ekipleri, rutin çalışmalar sırasında beklenmedik bir atıkla karşılaştı. Şebekeden çıkan bir çuval kömür, hem ekipleri hem de çevredeki vatandaşları şaşırttı.

Genellikle ıslak mendil ve benzeri hijyen atıklarının temizlendiği hatlarda bu kez çuval kömür bulunması, kömürün kanala nasıl ve ne zaman ulaştığı sorusunu gündeme getirdi. Kömürün ıslak olması, uzun süre şebekede kaldığı izlenimini veriyor.

vatandaş tepkileri ve merak konusu:

Bölge sakinlerinden bazıları bulunan manzaraya tepki göstererek "Yuh artık" ifadelerini kullandı. Olay, yerel halkta benzer atıkların altyapıya verebileceği zararlar konusunda endişe oluşturdu ve konu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

kanalizasyon hatlarına olası zararlar:

Kanalizasyon şebekesine atılan yabancı maddeler hatlarda ciddi tıkanmalara yol açabiliyor. Ayrıca terfi merkezlerindeki pompalar ve diğer mekanik ekipmanlar, bu tür atıklar nedeniyle zarar görebiliyor veya arızalanabiliyor.

Kış mevsiminde sobalarda yakılmak üzere kullanılabilecek bir malzemenin kanalda bulunması, atığın kaynağı ve şebekeye nasıl bırakıldığı sorularını beraberinde getiriyor. Yetkililerden konuyla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi; olay ve olası etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

AYVALIK’TA KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN BİR ÇUVAL KÖMÜR ÇIKTI