Ayvalık'ta kurtuluşun 104. yılı: mirasa sahip çıkış

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; kent protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Tören ayrıntıları:

Törene Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından protokolün öncülüğünde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Tören programı, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Kutlama, halk oyunlarının ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle son buldu. Etkinlik sonunda Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Başkan Ergin'in mesajı:

Belediye Başkanı Mesut Ergin törende yaptığı konuşmada 15 Eylül’ün sadece geçmişi anma günü olmadığını, tarihten alınacak derslerle geleceğe yön verilmesi gerektiğini vurguladı. Ergin, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: "Bugün 15 Eylül’ü kutlarken geçmişe bakıyoruz. Ama yalnızca geçmişe bakmak yetmez. Çünkü tarih, sadece hatırlamak için değil; anlamak ve geleceğe yön vermek için vardır."

Ergin, Ayvalık’ın taşına, toprağına, denizine, zeytinine, kültürüne ve tarihine sahip çıkmanın önemine değinerek çocuklara yalnızca nasıl kurtulduklarının değil, neden kurtulmak zorunda kaldıklarının da anlatılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında Cumhuriyetin sağladığı kazanımlara da vurgu yaparak, "Cumhuriyet bize yalnızca bir yönetim biçimi bırakmadı. Bize bir yaşam anlayışı bıraktı. Bize aklı, bilimi, eğitimi, özgür düşünceyi, kadınların ve erkeklerin eşit yurttaşlığını, çağdaş bir toplum olma hedefini bıraktı." ifadelerini kullandı.

Ergin ayrıca Kuva-yı Milliye ruhuna atıf yaparak, bu toprakların bağımsızlığı için mücadele edenlerin torunları olmaktan gurur duyduklarını söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dağlarda, ovalarda, dere tepe demeden mücadele eden Kuva-yı Milliyecilerin; evini, tarlasını, zeytinliğini bırakıp vatanı için mücadele eden insanların, şehitlerimizin ve gazilerimizin torunlarıyız. Onlara büyük bir borcumuz var. Bu borcu sadece onları anarak ödeyemeyiz. Çok çalışarak, üreterek, çocuklarımızı iyi yetiştirerek, kentimizi koruyarak, birbirimize ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak ödeyebiliriz."

Konuşmasını, Ayvalık’a ve Cumhuriyet’e olan bağlılığına dikkat çekerek sürdüren Ergin, "Bize bırakılan en büyük miras yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değildir. Bize bırakılan miras, bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama hakkıdır. Bugün burada bir kez daha hep birlikte söylüyoruz: İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. İyi ki bu denizin, bu dağların, bu ovaların, bu zeytinliklerin çocuklarıyız. İyi ki Ayvalıklıyız. Ve iyi ki Cumhuriyet’in evlatlarıyız." sözleriyle tamamladı.

Tören, kent hafızasını canlı tutmaya yönelik konuşmalar, şiir dinletileri ve halk oyunlarıyla Ayvalık halkının bir araya geldiği bir anma etkinliğine dönüştü. Program, hem geçmişin anılması hem de Cumhuriyet değerlerinin sonraki kuşaklara aktarılması çağrısıyla sona erdi.

AYVALIK’TA “KURTULUŞ” COŞKUSU