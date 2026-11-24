Ayvalık'ta 24 Kasım öğretmenler günü kutlaması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayıp günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla sürdü. Etkinlik boyunca öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri ve yıllar içinde biriken deneyimin değeri üzerinde duruldu.

Emekliye vefa ve ödüller:

Programda emekli öğretmenler adına yapılan konuşmada Günaz Küçük, öğretmenliğin birikim ve emekle anlam kazandığını vurguladı. Tören kapsamında Ahmet Ercan, Günaz Küçük, Güven Çetin ve Veysel Özdemir gibi emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Ayrıca şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi; bu ödüller yerel eğitimde başarı gösteren gençleri öne çıkarmayı amaçladı.

Gösteriler ve katılımcılar:

Programda video gösterimi yapılırken, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korosu sahne aldı. Öğrenciler, danslı tiyatro formunda sunulan Öğretmen Oldum Ben adlı gösteriyle törene renk kattı. Etkinlik, öğretmenlere teşekkür edilmesi ve kapanış konuşmasının ardından sonlandırıldı.

Törene katılanlar arasında Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Mehmet Nesip Mahir, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler yer aldı. Kutlama, yerel yönetim, eğitimciler ve gençlerin bir arada olduğu anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

AYVALIK’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ANLAMLI KUTLAMA