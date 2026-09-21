Ayvalık'ta öğrenci yemekleri ücretsiz başlangıçla 50 liralık üç çeşit menüyle sürüyor

Ayvalık'ta kent lokantaları yeni eğitim döneminde de hizmette

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek erişimini sağlamak amacıyla kurulan Öğrenci Kent Lokantaları 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da hizmet vermeyi sürdürüyor. İki ayrı noktada faaliyet gösteren lokantalardan günlük yaklaşık 1.700 öğrenci yararlanıyor.

Hizmet noktaları ve sunulan menü:

Lokantalar, Boğaziçi Otel’in altında ve Adliye arkasında konumlanmış durumda. Geçen eğitim-öğretim yılında iki lokantada toplam 86 bin 624 tabldot yemek servis edilirken, yeni dönemde menü üç çeşit yemek ve meyveden oluşuyor. Öğrencilere sunulan bu menü için uygulanan ücret 50 lira olarak korundu; yeni eğitim döneminin ilk gününde ise yemekler öğrencilere ücretsiz ikram edildi.

Belediye açıklaması ve hedefler:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uygulamanın yalnızca öğrencilere değil, aile bütçelerine de katkı sağladığını belirtti. Ergin, hizmetin amacının gençlerin sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başkan Ergin, uygulamaya geçen yıl öğrenci ve velilerden yoğun destek geldiğini aktararak, yeni eğitim döneminde hizmetin aynı anlayışla devam edeceğini ifade etti. Ergin, uygulamayla ilgili olarak gençlere ve ailelerine yönelik şu değerlendirmede bulundu: ’Her iki Öğrenci Kent Lokantamızda gençlerimiz üç çeşit yemek ve meyveye yine 50 lira ödeyecek. Yemek ücretlerine zam yapmayı düşünmedik. Çünkü öğrencilerimizin ve ailelerinin bütçelerini zorlamadan bu hizmeti sürdürebilmek bizim için önemli. Sizler Ayvalık’ın geleceğisiniz.’

Belediyenin uygulaması, yerel düzeyde öğrencilerin beslenme erişimini kolaylaştırmayı ve eğitim döneminde ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. İki lokantanın yıl sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

AYVALIK’TA ÖĞRENCİ SOFRASI; 3 ÇEŞİT YEMEK VE MEYVE 50 TL