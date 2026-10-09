Ayvalık'ta ortak akıl vurgusu: Füsun Atay kent konseyi başkanlığına aday

Füsun Atay kent konseyi başkanlığına adaylığını açıkladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşaat mühendisi, sivil toplum gönüllüsü ve oda yöneticisi Füsun Atay, "Ayvalık için ortak akılla, ortak sözle" sloganıyla Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Atay, adaylığının bir makam ya da unvan arayışından kaynaklanmadığını belirterek, kentin sorunlarının konuşulduğu, farklı düşüncelerin birbirini dinlediği ve ortak aklın güçlendiği bir Kent Konseyi anlayışına katkı sunmak için yola çıktığını söyledi.

hedefleri:

Atay, Kent Konseyi'ni herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir platform haline getirmeyi amaçlıyor. Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, esnafın, üreticilerin, emeklilerin ve sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerinde aktif rol almasını sağlamak hedefleri arasında yer alıyor.

"Ayvalık için söyleyecek sözü olan herkesin kendisini ifade edebildiği bir Kent Konseyi hayal ediyorum" diyen Atay, farklı seslerin bir araya gelmesinin kente zenginlik katacağını vurguladı.

öncelikler ve yaklaşım:

Atay, Kent Konseyi'nin belediyenin alternatifi olmadığını, aksine kentin vicdanını, hafızasını ve ortak aklını temsil eden bir yapı olduğunu ifade etti. Kentle ilgili kararların mümkün olduğunca katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir bir anlayışla alınması gerektiğini söyledi.

Ayvalık'ın doğal güzelliklerinin, denizinin, kültürel mirasının ve yaşam değerlerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğuna dikkat çeken Atay, kentin güncel sorunlarının ve ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Birlik, beraberlik ve ortak akıl mesajları veren Atay, farklılıkların ayrışma değil zenginlik kaynağı olduğunu belirtti ve eleştiriye açık, kimseyi dışlamayan bir yönetim sözü verdi. Son olarak "Ayvalık hepimizin. Sözümüz ortak, kentimiz ortak, geleceğimiz ortak." diyerek hem desteği hem de katkı ve fikirleri beklediğini söyledi.

FÜSUN ATAY