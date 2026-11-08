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Ayvalık’ta yeni işletmenin açılışında siyaset ve iş dünyası bir araya geldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iş insanı Hakan Kayaalp’in yeni işletmesi törenle hizmete girdi; Yücel Yılmaz, Yasin Sağay ve Eşref Uslu kurdeleyi birlikte kesti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 06:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık’ta yeni işletmenin açılışında siyaset ve iş dünyası bir araya geldi

Ayvalık’ta yeni işletmenin açılışında siyaset ve iş dünyası bir araya geldi

Tören ve katılımcılar:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iş insanı Hakan Kayaalp tarafından hayata geçirilen yeni işletme, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay, Ensar Vakfı Balıkesir İl Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref Uslu ile ilçenin tanınmış simaları katıldı.

Törene katılan davetliler yoğun ilgi gösterirken, açılış kurdelesi Yücel Yılmaz, Yasin Sağay ve Eşref Uslu tarafından birlikte kesildi. Katılımcıların birlikteliği, açılışın hem yerel hem de bölgesel düzeyde dikkat çekmesine neden oldu.

İşletme sahibi ve dilekler:

İşletme sahibi Hakan Kayaalp, açılış töreninde kendisini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti. Kayaalp, törene katılanlara şükranlarını sunarken, işletmenin adı olan AYHUQA’nın Ayvalık’a hayırlı olmasını diledi.

Protokol üyeleri, yeni iş yerinin bölge ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulunarak işletme için bol ve bereketli kazançlar diledi. Açılış töreni, yerel iş çevreleri ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir buluşma niteliği taşıdı ve işletmenin önümüzdeki dönemde bölgedeki hizmet çeşitliliğine katkıda bulunması beklentisini güçlendirdi.

YÜCEL YILMAZ, YASİN SAGAY VE EŞREF USLU AYVALIK’TA AÇILIŞTA BULUŞTU

YÜCEL YILMAZ, YASİN SAGAY VE EŞREF USLU AYVALIK’TA AÇILIŞTA BULUŞTU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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